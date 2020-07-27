السعودية اليوم / تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا بمالي



باماكو 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

سجلت جمهورية مالي 9 إصابات جديدة بفيروس

وأضاف بيان لوزارة الصحة المالية حول الوضع اليومي لوباء فيروس كورونا في مالي، أن العدد الإجمالي للمتعافين قد ارتفع الى 1901 شخصًا، وأن عدد الوفيات وصل 123 حالة وفاة.

وأعلنت الحكومة المالية أن عودة العمل الطبيعي في جميع مناطق البلاد، ستتم ابتداءً من الأول من شهر أغسطس القادم، وذلك بعدما فرض إغلاق وتوقف عدد من المؤسسات بسبب انتشار

// انتهى //

03:25ت م

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باماكو 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسسجلت جمهورية مالي 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2503 إصابات مؤكدة في البلاد.وأضاف بيان لوزارة الصحة المالية حول الوضع اليومي لوباء فيروس كورونا في مالي، أن العدد الإجمالي للمتعافين قد ارتفع الى 1901 شخصًا، وأن عدد الوفيات وصل 123 حالة وفاة.وأعلنت الحكومة المالية أن عودة العمل الطبيعي في جميع مناطق البلاد، ستتم ابتداءً من الأول من شهر أغسطس القادم، وذلك بعدما فرض إغلاق وتوقف عدد من المؤسسات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مارس الماضي.// انتهى //03:25ت م0238

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