السعودية اليوم / الجيش الكاميروني يقتل خمسة عناصر إرهابية من جماعة بوكو حرام



دوالا 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

أعلن الجيش الكاميروني اليوم أنه قتل خمسة عناصر من جماعة بوكو حرام الإرهابية في قرية غوزدا- فريكيت قرب الحدود مع نيجيريا.

وأفاد بين صادر عن المتحدث باسم الجيش الكاميروني النقيب سيريل سيرج اتونفاك غيمو، أنه جرى اشتباك عنيف بين مجموعة من الجيش وإرهابيي بوكو حرام، وكانت الحصيلة القضاء على خمسة إرهابيين واسترجاع 4 بنادق هجومية وحجز ذخائر وتجهيزات لوجستية .

وظهرت جماعة بوكو حرام الإرهابية في شمال شرق نيجيريا عام 2009، وانتشرت شيئًا فشيئًا على أراضي الكاميرون والنيجر وتشاد، خصوصًا في منطقة البحيرات الكبرى الواقعة على الحدود بين الدول الأربعة.

وقد لقي أزيد من 36 ألف شخص مصرعهم منذ عام 2009 وأزيد من مليوني شخص هجروا بيوتهم ولم يتمكنوا من العودة إليها.

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03:18ت م

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