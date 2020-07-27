السعودية اليوم / أمطار غزيرة على منطقة عسير



أبها 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غريزة على أجزاء واسعة من منطقة عسير.

وتركزت كثافة الأمطار التي صحبتها كميات كثيفة من الضباب في بعض المواقع، على مدينة أبها وضواحيها والمرتفعات السياحية في السودة ومتنزهات السحاب، إضافة إلى محافظات خميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة ومحايل والحرجة والأمواه وجنوب محافظة رجال ألمع و مركز الشعف ومركز "مربة" والأجزاء الجنوبية من محافظة بيشة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

//انتهى//

03:06ت م

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