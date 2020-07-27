رياضي / الأخضر الشباب يختتم معسكر أبها ويجري فحوصات طبية احترازية



الرياض 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

اختتم المنتخب السعودي تحت 19 عامًا اليوم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، في إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وأجرى "الأخضر" اليوم مرانه على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز

من جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب الوطني تحت 19 عامًا الفحوصات الطبية لفيروس

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة "الثالثة" وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

// انتهى //

02:45ت م

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الرياض 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واساختتم المنتخب السعودي تحت 19 عامًا اليوم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، في إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.وأجرى "الأخضر" اليوم مرانه على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية طبّق خلالها المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج تمارين تكتيكية متنوعة، بالإضافة إلى مناورة للوقوف على المستويات الفنية للاعبين.من جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب الوطني تحت 19 عامًا الفحوصات الطبية لفيروس كورونا المستجدّ؛ تطبيقًا للبروتوكولات الطبية وضوابط الإجراءات المتبعة لعودة النشاط الرياضي في المملكة.يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة "الثالثة" وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.// انتهى //02:45ت م0233

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