رياضي / يوفنتوس بطلاً للدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي



الرياض 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

توج يوفنتوس بلقب

ويدين يوفنتوس بفوزه إلى لاعبه البرتغالي

وعزز يوفنتوس موقعه في الصدارة برصيد 83 نقطة بفارق سبع نقاط أمام مطارده المباشر إنتر ميلان قبل مرحلتين من نهاية الموسم.

//انتهى//

02:02ت م

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الرياض 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واستوج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة التاسعة على التوالي إثر تغلبه على ضيفه سمبدوريا 2-صفر اليوم في ختام الجولة السادسة والثلاثين للمسابقة.ويدين يوفنتوس بفوزه إلى لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وساهم في الثاني عندما سدد كرة قوية ارتدت من الحارس إميل أوديرو وتابعها فيديريكو برنارديسكي داخل المرمى عند الدقيقة (67)، علما بأنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 88 .وعزز يوفنتوس موقعه في الصدارة برصيد 83 نقطة بفارق سبع نقاط أمام مطارده المباشر إنتر ميلان قبل مرحلتين من نهاية الموسم.//انتهى//02:02ت م0231

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