، النصر.. انضباط في المعسكر وحصتان للتدريب ،

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وصف المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر انضباط لاعبي الفريق في أول أيام المعسكر الإعدادي الذي انطلق الأحد بالجيد من قِبل جميع العناصر.
ويستمر معسكر الأصفر إلى الثلاثاء ضمن تحضيرات الفريق لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع أغسطس المقبل.
واشتمل اليوم الأول من المعسكر النصراوي على حصتَين تدريبيتَين (صباحية ومسائية)، أجرى اللاعبون في الأولى تدريبات في صالة الحديد، فيما شملت الحصة الثانية تدريبات لياقية وفنية.
ويستعد حامل لقب الدوري لمواجهة الهلال غريمه الذي يسبقه في سلم ترتيب الدوري بفارق 6 نقاط قبل 8 جولات من نهاية المسابقة، وذلك يوم 5 أغسطس المقبل.
النصر.. انضباط في المعسكر وحصتان للتدريبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-27
وصف المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر انضباط لاعبي الفريق في أول أيام المعسكر الإعدادي الذي انطلق الأحد بالجيد من قِبل جميع العناصر.
ويستمر معسكر الأصفر إلى الثلاثاء ضمن تحضيرات الفريق لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع أغسطس المقبل.
واشتمل اليوم الأول من المعسكر النصراوي على حصتَين تدريبيتَين (صباحية ومسائية)، أجرى اللاعبون في الأولى تدريبات في صالة الحديد، فيما شملت الحصة الثانية تدريبات لياقية وفنية.
ويستعد حامل لقب الدوري لمواجهة الهلال غريمه الذي يسبقه في سلم ترتيب الدوري بفارق 6 نقاط قبل 8 جولات من نهاية المسابقة، وذلك يوم 5 أغسطس المقبل.
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
01:38 AM
رفع وتيرة الإعداد لمواجهة الهلال
وصف المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر انضباط لاعبي الفريق في أول أيام المعسكر الإعدادي الذي انطلق الأحد بالجيد من قِبل جميع العناصر.
ويستمر معسكر الأصفر إلى الثلاثاء ضمن تحضيرات الفريق لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع أغسطس المقبل.
واشتمل اليوم الأول من المعسكر النصراوي على حصتَين تدريبيتَين (صباحية ومسائية)، أجرى اللاعبون في الأولى تدريبات في صالة الحديد، فيما شملت الحصة الثانية تدريبات لياقية وفنية.
ويستعد حامل لقب الدوري لمواجهة الهلال غريمه الذي يسبقه في سلم ترتيب الدوري بفارق 6 نقاط قبل 8 جولات من نهاية المسابقة، وذلك يوم 5 أغسطس المقبل.
، النصر.. انضباط في المعسكر وحصتان للتدريب ،
المصدر : الخليج 365
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