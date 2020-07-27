محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس سلب الحياة من 78 مريضاً خلال يوم سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 2.459 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 110.032 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم (الأحد)، أنها سجلت 78 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4362. وأشارت إلى تسجيل 1.900 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 75217 حالة. "كورونا" يضم 2.459 شخصاً جديداً إلى حصيلة إصاباته في العراق وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-26 سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 2.459 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 110.032 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم (الأحد)، أنها سجلت 78 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4362. Advertisements وأشارت إلى تسجيل 1.900 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 75217 حالة. 26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 10:23 PM الفيروس سلب الحياة من 78 مريضاً خلال يوم الفيروس سلب الحياة من 78 مريضاً خلال يوم سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 2.459 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 110.032 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم (الأحد)، أنها سجلت 78 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4362. وأشارت إلى تسجيل 1.900 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 75217 حالة. ، "كورونا" يضم 2.459 شخصاً جديداً إلى حصيلة إصاباته في العراق ،

المصدر : الخليج 365

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