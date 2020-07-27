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سجلت تونس تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها حالة واحدة محلية، وثماني حالات وافدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 1.452 حالة مؤكدة.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم (الأحد)، أن الإصابات الجديدة اكتشفت إثر إجراء 530 تحليلاً مخبريًّا.
وأشارت إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1.142 شخصاً، بالتوازي مع استقرار عدد الوفيات عند 50 حالةً.
تونس.. تحليلات مخبرية تكشف 9 إصابات بـ"كورونا"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-26
سجلت تونس تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها حالة واحدة محلية، وثماني حالات وافدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 1.452 حالة مؤكدة.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم (الأحد)، أن الإصابات الجديدة اكتشفت إثر إجراء 530 تحليلاً مخبريًّا.
وأشارت إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1.142 شخصاً، بالتوازي مع استقرار عدد الوفيات عند 50 حالةً.
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
09:56 PM
حصيلة المرضى ترتفع إلى 1.452
سجلت تونس تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها حالة واحدة محلية، وثماني حالات وافدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 1.452 حالة مؤكدة.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم (الأحد)، أن الإصابات الجديدة اكتشفت إثر إجراء 530 تحليلاً مخبريًّا.
وأشارت إلى ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1.142 شخصاً، بالتوازي مع استقرار عدد الوفيات عند 50 حالةً.
، تونس.. تحليلات مخبرية تكشف 9 إصابات بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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