، "كورونا" يواصل تفشيه في لبنان.. 168 إصابة جديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع عدد الوفيات إلى 51

سجَّلت لبنان 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد، بينها 152 من المقيمين الذين خالطوا وافدين مصابين، و16من الوافدين من الخارج مؤخرًا؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 3.746 إصابة. وبيَّنت وزارة الصحة العامة أنها أجرت 7.227 فحصًا للفيروس، في وقت ارتفع فيه عدد حالات الشفاء إلى 9.216.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الوفيات من جراء الفيروس إلى 51.