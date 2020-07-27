شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأمن العام يوجه بسرعة إنجاز مشروع «الضبط الأمني» بالشميسي والان نبدء بالتفاصيل

وجه مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي رئيس اللجنة الأمنية بالحج، قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق برفع وتيرة الأداء وسرعة إنجاز مشروع تطوير مركز الضبط الأمني النموذجي بالشميسي الذي شارف على الانتهاء على جانبي الطريق الرابط بين مكة المكرمة ومحافظة جدة.

وشدد على دعم احتياجه بالكوادر البشرية والآلية والأجهزة التقنية المتقدمة التي تساهم في رفع مستوى الأداء الأمثل لخدمة المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها إلى المشروع التي وجهت القيادة الرشيدة بإنشائه.

Advertisements

وعند وصوله الى مقر المشروع استمع الى شرح وافٍ من قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد الضبيب الذي بين ان هذا المشروع النموذجي يلبي الطموح ويعد واجهة معمارية حضارية وبصرية وأدائية لتصافح ابصار وقلوب القادمين لمكة المكرمة من الحجاج والمعتمرين والزائرين.

عقب ذلك، تفقد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج قيادة أمن الطرق بالشميسي دشن خلالها عدداً من المراكز الأمنية التابعة للقوات الخاصة لأمن الطرق الجديدة.

وأعلن انطلاق مراكز جديدة لقيادات أمن الطرق وتتمثل في مراكز قيادة أمن الطرق بالهدا ودوريات أمن الطرق بالحديبية ودوريات أمن الطرق بالكر ومركز الضبط الأمني بالحديبية ليبدأ فور التدشين رجال الأمن بتنفيذ مهامهم الموكلة إليهم.