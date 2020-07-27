شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تعريفية بـ «الأضحية السليمة» في 6 مواقع بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

دشَّن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، صباح أمس، حملة إرشادية موسعة، شملت 6 مناطق، للتعريف بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الأضحية.

إرشادات بيطرية

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة م. عامر المطيري أن الحملة تهدف إلى التعريف بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الأضحية، والتوعية بكيفية تمييز السليمة من المريضة قبل الذبح وبعده، إضافة إلى كيفية التخلص من المخلفات الحيوانية بطرق آمنة، والحث على ذبح الأضحية في المسالخ المرخصة والخاضعة للرقابة البيطرية، والتوعية بالطرق المثلى لحفظ اللحوم وتخزينها بعد الذبح، وكذلك تقديم الإرشادات الصحية البيطرية.

تحذير من الأدوية

وأضاف إن الحملة تهدف للتوعوية والتحذير من الإسراف في الاستخدام المفرط للأدوية والمضادات الحيوية البيطرية وأثرها، وذلك خلال فترة التحريم وعدم بيعها خلال هذه الفترة. وأفاد بأن الفرق البيطرية ستتواجد من صباح يوم الأحد وتستمر إلى يوم عيد الأضحى المبارك، لتجوب الأسواق الخاصة ببيع الماشية والأعلاف والمسالخ التابعة لمحافظات المنطقة «الدمام، الخبر، القطيف، رأس تنورة، الجبيل، أسواق الثقبة».

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حيوانات مريضة

وشدد المطيري على المربين والباعة والمشترين، ضرورة تطبيق نظام الرفق بالحيوان وعدم الإساءة له، كوضعه في مكان غير لائق أو عرض حيوانات مريضة، أو تركها بلا طعام أو شراب.

وأشاد مدير عام فرع الوزارة بالتعاون البنّاء مع أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها في تنفيذ وإنجاح هذه القافلة.

توجيه شفوي

وأشار إلى وجود آلية للتوعية والتثقيف لمرتادي الأسواق في هذه الفترة عن طريق استخدام رمز (QR)، يشمل جميع ما يخص التوعية بالأضحية، إضافة إلى التوجيه الشفهي بالتحدث مع مرتادي الأسواق، وذلك نظرًا للأوضاع الراهنة ولتقليل تداول الأوراق لما في ذلك من خطورة وأثر في نقل الأمراض.