شكرا لقرائتكم خبر عن 18 ألف فرد لخدمة ضيوف الرحمن بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل
أعمال النظافة
وأشارت الأمانة إلى إعداد أكثر من 13.549 من القوى العاملة؛ لتنفيذ أعمال النظافة في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، بأكثر من 912 معدة لحمل تلك الحاويات، وتوزيع أكثر من 87.900 حاوية، مؤكدةً البدء في أولى مراحل مكافحة البعوض والحشرات والآفات، والتي تشمل مكافحة البعوض والذباب والقوارض والحيوانات الضالة في 4 مراحل بالمشاعر المقدسة.
خطة تفصيلية
وأعلنت البدء في تنفيذ ذروة الخطة، منذ أول يوم في ذي الحجة، وإعداد خطة تفصيلية، وبرنامج عمل لجميع قطاعات الأمانة العاملة بالحج، في مجال الخدمات البلدية المباشرة، وتشمل المهام، وأوقات الدوام، وتوزيع العمل على مدار 24 ساعة.
تنفيذ المشاريع
وتشرف الأمانة على أعمال القطاعات المختلفة، مع إعطاء الأولوية في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالحج، وإنهائها قبل دخول فترة الذروة، ومتابعة الشركات والجهات الحكومية العاملة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ لإنهاء أعمالها في المواعيد المحددة قبل بدء الموسم.
وانتهت الأمانة من إعداد خطة تفصيلية للطوارئ توضح طريقة تنفيذ المهام والواجبات المحددة للأمانة في الخطة العامة للطوارئ.
أرقى الخدمات
وأكد أمين العاصمة المقدسة م. محمد القويحص، ضرورة الاهتمام وبذل أقصى الجهود الممكنة من أجل تقديم أفضل وأرقى الخدمات لراحة حجاج بيت الله الحرام، وتهيئة جميع الأوضاع المناسبة لهم في مختلف المجالات لتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء صحية آمنة، والارتقاء بالخدمات المقدمة، منوهًا بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله-؛ لتسخير جميع إمكاناتها خلال جائحة «كورونا» لخدمة ضيوف الرحمن، ومتابعة وزارة الشؤون البلدية والقروية ومشاركتها في رسم الإجراءات والخطط والاستراتيجيات البلدية الكفيلة بالخروج بموسم حج صحي وآمن.
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