شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات»: تمديد «تأشيرات الزيارة» 3 أشهر دون مقابل والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الجوازات عن اكتمال تمديد صلاحية مدة "تأشيرات الزيارة" آليًا للوافدين المتواجدين داخل المملكة والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، ولمدة (3) أشهر دون مقابل.

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