شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» يطهر الأراضي اليمنية من 1186 لغما حوثيا والان نبدء بالتفاصيل

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام لتطهير اليمن من الألغام» 1186 لغما منها 21 لغما مضادة للأفراد، و373 لغما مضادة للدبابات، و788 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو 2020 الجاري.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 176.310 ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.