شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ساعات تدريبية بمعسكر جامعة الملك خالد الافتراضي والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت جامعة الملك خالد ممثلة في مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال المعسكر التدريبي الافتراضي للابتكار وريادة الأعمال، والذي استمر لمدة 5 أيام.

وأوضح مدير المركز د. محمد المغربي أن المعسكر استضاف 5 من رواد الأعمال في عدة مجالات حيوية، وتجاوز عدد المسجلين في المعسكر الـ1200 مسجل، فيما بلغ متوسط الحضور 998 حاضرًا لكل لقاء مثّلوا 85 جهة بواقع 10 ساعات تدريبية.

وأشار إلى أن المعسكر يأتي ضمن مشروع «مبادرون» ويهدف إلى تقديم مفهوم شامل عن ريادة الأعمال من خلال خبرات رواد أعمال بارزين وتقديم نماذج ناجحة في هذا المجال ومناقشة تأسيس المشاريع والتوسع فيها وإستراتيجيات وطرق الحصول على الاستثمار وأنواعه المختلفة، وطرق تكبير المشروع الريادي والخيارات المختلفة لذلك.