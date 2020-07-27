شكرا لقرائتكم خبر عن 1058 مخالفة لضريبة القيمة المضافة في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ عدد الزيارات المُنفَذة خلال الأسبوع الماضي 4190 زيارة تفتيشية، شملت عدداً من المنشآت التجارية في قطاعات البيع بالتجزئة والمطاعم والخدمات، تم خلالها ضبط 1058 مخالفة ضريبية، بعضها كان إثر بلاغات وردت إلى الهيئة، بلغ عددها 1590 بلاغاً في نفس الفترة.
وجاء على رأس المخالفات المرصودة تدوين رقم ضريبي خاطئ، وتحصيل ضريبة أقل من المبلغ المستحق، بالإضافة إلى عدم وجود أختام ضريبية على منتجات التبغ، وشهدت مدينة الدمام أعلى عدد من الزيارات المنفَّذة، بلغ 691 زيارة تفتيشية، ضُبِط فيها 228 مخالفة ضريبية، ثم في المرتبة الثانية الرياض بـ542 زيارة.
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