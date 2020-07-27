شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التسجيل لـ «ممارس الجودة الأكاديمية» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح باب التسجيل في برنامج «ممارس الجودة الأكاديمية» لأعضاء هيئة التدريس في المؤسسات التعليمية.

ويهدف البرنامج إلى التعريف بأسس التقويم ومفاهيمه، وكيفية قياس مخرجات التعلم، إضافة للتحليل الكمي والوصفي للبيانات، ومؤشرات الأداء والمقارنة المرجعية، وضمان الجودة الأكاديمية، وإعداد تقرير الدراسة الذاتية، إضافة إلى اكتساب المتدربين المهارات والمعارف اللازمة لممارسة عمل الجودة الأكاديمية وفقا لمتطلبات الاعتماد الأكاديمي الصادرة من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

ومن المتوقع أن يكون المتدرب قادرا بعد اجتياز البرنامج على العمل في مجال الجودة في المؤسسات والبرامج الأكاديمية، حيث تعد هذه الشهادة متطلبا لشهادة «مراجع الاعتماد الأكاديمي» التي سيعلن عنها في الخطوة الثانية من بناء القدرات الوطنية للترخيص لمراجعي الاعتماد الأكاديمي.