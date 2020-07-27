شكرا لقرائتكم خبر عن 3607 مساجد إضافية لصلاة العيد بالعاصمة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض المكلف د. هاني الحارثي أن جميع الجوامع والمساجد جاهزة لاستقبال المصلين، منوها إلى أهمية تعاون الجميع على تطبيق جميع الاحترازات للحفاظ على سلامة المصلين.
وبين أن الفرع وجه شركات الصيانة والتشغيل في وقت مبكر لتهيئة الجوامع والمساجد الإضافية بكل ما يلزم من تعقيمها وتوفير المعقمات أثناء دخول المصلين. من ناحية أخرى، حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية موعد إقامة الصلاة بمدينة الرياض عند الساعة 5:36 صباحا، كما حدد مواقيت بقية المحافظات عبر بروشورات تم نشرها عبر حساب الوزارة بتويتر، داعيا الجميع إلى مراعاة فروق التوقيت.
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