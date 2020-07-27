شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع كسوة العيد على 8400 طفل يمني والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس الأول، توزيع كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في مديريات الريدة وقصيعر وبروم ميفع بمحافظة حضرموت.

وجرى توزيع 1100 حقيبة تشمل 3300 قطعة من كسوة العيد، استفاد منها 3300 طفل، كما وزع 450 حقيبة تشمل 1350 قطعة من كسوة العيد في مديرية سيحوت، استفاد منها 1350 طفلاً، بمحافظة المهرة.

كما جرى توزيع 1250 حقيبة تشتمل على 3750 قطعة من كسوة العيد، استفاد منها 3750 طفلا، في مديريتي تبن والحوطة بمحافظة لحج ضمن مشروع «فرحتهم أمل، كسوة العيد للأيتام والنازحين 2020م»، لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك للأطفال الأيتام والنازحين في عدد من المحافظات اليمنية، ويستهدف 84.750 طفلاً.