شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتراجع لأقل مستوياتها قبل 53 يوما والان نبدء بالتفاصيل

واصلت إصابات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19» بالمملكة تراجعها لأقل مستوى قبل 53 يوما، فيما واصل مؤشر التعافي الارتفاع.

وأعلنت وزارة الصحة أمس «الأحد» تسجيل 1968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»، ليصبح عدد حالات الإصابة المؤكدة في المملكة 266.941 حالة، من بينها 43.885 حالة نشطة ما زالت تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 2120 حالة حرجة، كما تم تسجيل 2541 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 220.323 حالة.

وأوضحت «الصحة» أن عدد حالات الوفاة بلغ 2733 حالة، بإضافة 30 حالة وفاة جديدة، لافتة إلى أنه تم إجراء 57.216 فحصا مخبريا جديدا، ليصل إجمالي عدد الفحوصات المخبرية إلى 3.056.956 فحصًا مخبريًّا.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس «كورونا». كما يجب على كل شخص عند خروجه من المنزل ارتداء الكمامة، سواء كانت طبية، أو قماشية، أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَنْ كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق «موعد»، أو زيارة عيادات «تطمن» التي هيأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس «كورونا» المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا»، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد، وكيفية الحصول عليها.