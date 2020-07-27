شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل مقررات المدارس الابتدائية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت أمس في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عملية ترحيل المقررات الدراسية للمدارس الابتدائية للفصل الدراسي الأول 1442هـ. وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة حمد الوهيبي أن عملية ترحيل المقررات الدراسية تهدف إلى الاستعداد المبكر لبداية جادة ومثالية للعام الدراسي الجديد. وبين أن عملية الترحيل أمس كانت مخصصة للمدارس الابتدائية الحكومية، مشيرا إلى أنه ستستمر عملية ترحيل المقررات الدراسية حتى اكتمالها في جميع المدارس التابعة للمنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترحيل مقررات المدارس الابتدائية بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.