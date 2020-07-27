شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة رئيسا لهيئة الأفلام.. وفايز نائبا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الثقافة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأفلام برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ونائب وزير الثقافة حامد فايز عضوا ونائبا لرئيس المجلس، وعضوية كل من هيفاء المنصور، ومحي الدين كامل، وأماندا نيفيل، ومحمد الخريجي، وعامرالحمود.

وسيعمل المجلس وفق صلاحياته على إصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، كما سيشرف على تنفيذ إستراتيجياتها، ويقر السياسات المتعلقة بنشاطها، واللوائح والأنظمة والإجراءات الداخلية والفنية وجميع الخطط والبرامج التي تسير أعمالها.

تمتد عضوية مجلس الإدارة لثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعقد اجتماعاته أربع مرات في العام أو كلما دعت الحاجة.

وستتولى هيئة الأفلام مسؤولية تطوير قطاع الأفلام في المملكة، تحت إدارة رئيسها التنفيذي المهندس عبدالله آل عياف القحطاني، وذلك من خلال اقتراح إستراتيجية قطاع الأفلام -في إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة- ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، إلى جانب اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، والرفع بها للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية. وستعمل الهيئة على تطوير ودعم صناعة الأفلام، وتسويق الأفلام السعودية محليا ودوليا، وجمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع الأفلام، إلى جانب تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع الأفلام، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع الأفلام.