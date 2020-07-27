شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 17 طن أغذية فاسدة بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الديرة الفرعية بمدينة بريدة خلال الثلاثة الأسابيع الماضية، جولات رقابية مكثفة، شملت عددا من الأسواق والمراكز الكبرى الخاصة بأسواق الخضار والفواكه، أسفرت عن مصادرة 17 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

ودعت الأمانة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملحوظات تتعلق بعدم تقيد أي من المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية عبر منصة البلاغات 940 أو عبر إحدى قنوات التواصل التابعة للأمانة لمعالجة ذلك، مشددة على الممارسين والباعة بالتقيد بالتعليمات حفاظا على سلامة المواطن والمقيم.