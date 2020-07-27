شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مليون ريال لتشغيل شبكات الإنارة بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقداً لتشغيل وصيانة أبراج شبكات الإنارة بمكة المكرمة مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال شبكات الإنارة بقيمة 15 مليونا و755 ألف ريال، لمدة 36 شهراً من تاريخ استلام الموقع.

وقال أمين العاصمة المقدسة م. محمد القويحص، إن ذلك يأتي من خلال حرص الأمانة على العناية بتهيئة وتطوير المشاريع المختلفة، وتقديم أفضل الخدمات وتحقيق أعلى مستوى من المشاريع المنجزة في هذه المدينة المقدسة، بتوجيهات ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

يهدف العقد إلى المحافظة على شبكات الإنارة بالعاصمة المقدسة، ورفع كفاءتها وتطويرها بشكل مستمر، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع أماكن تواجدهم.

وأنجزت الأمانة مؤخراً العديد من المشاريع التي شملت مختلف نواحي مكة المكرمة التي كان لها الأثر الأكبر في تطوير شبكات الإنارة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.