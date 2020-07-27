شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على 650 ألف متر أراض بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الأمانة أنه تم رصد تعديات ضمن نطاق بلدية الفريش بمنطقة فرع الردادي والجفر بمساحة 450 ألف متر مربع، وكذلك تعديات في نطاق بلدية العوالي بمنطقة الضميرية بمساحة 200 ألف متر مربع، وتعديات ضمن نطاق بلدية أبيار الماشي بمنطقة العذبة وشناصير بمساحة 12.000 متر مربع، أما في بلدية المندسة فقد تم إزالة تعد على أرض حكومية بمساحة 2500 متر مربع.
وأكدت أنها ستواصل ملاحقتها للمعتدين على الأراضي الحكومية ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، مهيبة بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد «940» أو عبر تطبيق «بلدي 940» المتوفر بمتاجر الأجهزة الذكية.
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