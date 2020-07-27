شكرا لقرائتكم خبر عن منصة إلكترونية للارتقاء بقطاع التغذية والان نبدء بالتفاصيل

أكد عدد من أعضاء لجنة المطابخ والمطاعم بمكة المكرمة، أن اللجنة تلعب دورا هاما في تطوير القطاع وتمثيله لدى الجهات المعنية، للحفاظ عليه وعلى تنمية اقتصادات عضويته، لتحقيق الأهداف وتنفيذ الحلول والارتقاء بجودة القطاع والخدمات، لا سيما أن قطاع التغذية له أهمية كبرى، فهو يمس المستهلك بشكل مباشر، ويتعاظم دوره في المواسم كالحج والعمرة.

جاء ذلك خلال تدشين لجنة المطابخ والمطاعم والتموين الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.

وأعلن عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة نبيل عابد، أن اللجنة بصدد إطلاق منصة إلكترونية تجمع كل التجار والمستثمرين في القطاع، بهدف عرض كل مبيعاتهم عبر منصة واحدة، مضيفا: «نعمل مسترشدين برؤية المملكة 2030 ورؤية الهيئة الملكية بمنطقة مكة المكرمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة الرشيدة».

وأوضح أن اللجنة ستعمل على معالجة المستجدات التي يمكن أن تطرأ على القطاع عقب انتهاء جائحة «كورونا»، وتلبية احتياجات القطاع والمستثمرين والتجار بلا استثناء.

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وقال عابد إن اللجنة التي ستحمل رؤية وصوت القطاع إلى المسؤولين، ستضم ممثلين لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، ونمد أيدينا للجميع بالتعاون لتحقيق الأهداف وتنفيذ الحلول والارتقاء بجودة القطاع والخدمات، وبالطبع استكمال أعمال اللجنة السابقة.

من جهته، أوضح نائب رئيس اللجنة د. إبراهيم الصيني أن غرفة مكة المكرمة تضطلع بدور كبير في دعم القطاعات المختلفة، ومن ضمن هذه القطاعات قطاع المطابخ والمطاعم والتموين الغذائي والمقاهي.

فيما بين نائب رئيس اللجنة د. محمد خوجة أن اللجنة تستهدف رصد جميع المعوقات والتحديات التي تواجه منشآت القطاع على المديين القريب والبعيد لبلورة الحلول المناسبة لها، فضلا عن عقد الشراكات الإستراتيجية مع الجهات المعنية لتذليل تلك العقبات.