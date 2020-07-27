شكرا لقرائتكم خبر عن «اقرأ» تستعد لتغطية استثنائية والان نبدء بالتفاصيل

تستعد قنوات «اقرأ» الفضائية، بلغاتها الثلاث «العربية، والإنجليزية، والفرنسية»، لتغطية موسم الحج 1441هـ، والتي تعتبر تغطية مختلفة عن كل السنوات؛ وذلك لظروف جائحة « كورونا » التي ألمت بالعالم.

وتأتي هذه التغطية تحت شعار «عند بيتك المحرم»، وأضافت «اقرأ» في خطتها الإعلامية البرامجية والسوشيال ميديا شعار التواصل الحكومي «بسلام آمنين».

تبدأ التغطية من تاريخ 1 وحتى 12 ذي الحجة، وتتنوع البرامج والتقارير والأفلام الوثائقية والتاريخية الحصرية التي تملكها مكتبة اقرأ الإعلامية بمختلف اللغات، وتطلق «اقرأ» مجموعة برامج منوعة على الهواء مباشرة من المدينة المنورة، منها «فتاوى الحج» للشيخ د. عبدالله المصلح، و«يوميات الحج وأخباره»، و«تابع الحج»، الذي يحكي عن التقنيات المتطورة والمواكبة لحج هذا العام، و«تاريخ الحج»، الذي يحكي قصة توقف الحج والأحداث التي مرت به في الماضي، مع تنوع الضيوف المشاركين في هذه التغطية.

وتركز «اقرأ» في تغطياتها المباشرة وتقاريرها اليومية على جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع -يحفظهما الله-، على جهودهم الحثيثة لخدمة ضيوف الرحمن في مختلف المشاعر ومختلف القطاعات الحكومية المشاركة في الحج طوال السنوات الماضية وحرص المملكة على إقامة شعيرة الحج هذا العام رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم تحت إجراءات احترازية صارمة واهتمام بالغ بالحجاج.

ويشارك في التغطية عدد من المفتين من مختلف دول العالم والمسؤولين لتسليط الضوء على هذه الجهود والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.