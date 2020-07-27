شكرا لقرائتكم الجوازات: اكتمال تمديد صلاحية مدة تأشيرات الزيارة بدون مقابل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-27 الجوازات: اكتمال تمديد صلاحية مدة تأشيرات الزيارة بدون مقابل بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني ولمدة 3 أشهر متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت المديرية العامة للجوازات عن اكتمال تمديد صلاحية مدة تأشيرات الزيارة آليًّا للوافدين المتواجدين داخل المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة. Advertisements وقالت الجوازات في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن ذلك يأتي بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، ولمدة 3 أشهر دون مقابل.



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