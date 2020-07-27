الفريق الحربي يوجه برفع وتيرة الأداء وسرعة إنجاز مشروع تطوير مركز الضبط بالشميسي

2020-07-27

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وجه مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، رئيس اللجنة الأمنية بالحج، قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق برفع وتيرة الأداء وسرعة إنجاز مشروع تطوير مركز الضبط الأمني النموذجي بالشميسي الذي شارف على الانتهاء على جانبي الطريق الرابط بين مكة المكرمة ومحافظة جدة.

وشدد الفريق الحربي على دعم احتياج المركز بالكوادر البشرية والآلية والأجهزة التقنية المتقدمة التي تساهم رفع مستوى الأداء الأمثل لخدمة المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك أثناء الجولة التي قام بها الفريق الحربي إلى المشروع التي وجهت القيادة الرشيدة بإنشائه، وعند وصوله إلى مقر المشروع استمع إلى شرح وافٍ من قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد الضبيب الذي بين أن هذا المشروع النموذجي يلبي الطموح ويعد واجهة معمارية حضارية وبصرية وأدائية لتصافح أبصار وقلوب القادمين لمكة المكرمة من الحجاج والمعتمرين والزائرين وتسهم بالتيسير على القادمين لمكة المكرمة بتقليص فترة الانتظار خلال أوقات الذروة، كما روعي فيه أن يشتمل على عدد 16 مسارًا للمركبات ومكاتب إدارية ومسجد ومبانٍ نوعية لعدد من الأجهزة الحكومية التي تقدم الخدمة لسالكي الطريق.

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وعقب ذلك تفقد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج قيادة أمن الطرق بالشميسي يرافقه عدد من قيادات الأمن العام يتقدمهم نائب مدير الأمن العام اللواء زايد الطويان قائد قوات أمن الحج، حيث دشن عددًا من المراكز الأمنية التابعة للقوات الخاصة لأمن الطرق الجديدة التي بدأت أعمالها ومهامها الأمنية والمرورية والإنسانية.

وأعلن انطلاقة مراكز جديدة لقيادات أمن الطرق وتتمثل في مراكز قيادة أمن الطرق بالهدا ودوريات أمن الطرق بالحديبية ودوريات أمن الطرق بالكر ومركز الضبط الأمني بالحديبية ليبدأ فور التدشين رجال الأمن بتنفيذ مهامهم الموكلة إليهم.

وعقب ذلك التقى الفريق الحربي بقيادات أمن الطرق في منطقة مكة المكرمة، حيث نوقشت عدد من الخطوات التطويرية.

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