، "صحة مكة" تنظم دورة "صفة الحج" للممارسين الصحيين الذين سيؤدون الفريضة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أقامتها "التوعية الدينية" عن بعد بالتعاون مع مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية

نظمت إدارة التوعية الدينية بصحة مكة المكرمة؛ بالتعاون مع مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية بمكة دورة تدريبية علمية لمنسوبي وزارة الصحة تحت عنوان "صفة الحج"، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية التي تقدمها المؤسسة مع الجهات كافة.

وتفصيلاً، استهدفت الدورة التي أقيمت مساء أمس، منسوبي وزارة الصحة الذين سيؤدون فريضة الحج لهذا العام، من أجل اطلاعهم على مناسك الحج خطوة بخطوة، وممن انطبقت عليهم الشروط لأداء النسك لهذا العام الاستثنائي.

وقد حرص منسوبو وزارة الصحة؛ حضور الدورة التي أقيمت عبر الاتصال المرئي "Zoom "، حيث استغرقت نحو ثلاث ساعات تدريبية، على كيفية صفة الحج.

وأعلنت وزارة الحج أن حج المواطنين السعوديين يقتصر فقط على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد؛ من إجمالي حجاج هذا العام بنسبة ٣٠٪ فقط.