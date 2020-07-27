شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات: اكتمال تمديد صلاحية " تأشيرات الزيارة المنتهية " لـ 3 أشهر دون مقابل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، عن اكتمال تمديد صلاحية مدة " تأشيرات الزيارة " آليًا للوافدين المتواجدين داخل المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة.

ويأتي ذلك إنفاذاً للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، وذلك لمدة 3 أشهر دون مقابل.