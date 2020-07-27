شكرا لمتابعة خبر عن قائد يوثق قيادته الجنونية على سرعة 270 كم في الساعة بالرياض (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أثار فيديو لقائد متهور على أحد طرق الرياض غضبًا عارمًا؛ حيث أظهر تهوره وعدم احترامه لقوانين الطريق.

وأظهر الفيديو الذي وثقه القائد نفسه السرعة الجنونية التي كان يقود بها؛ حيث راوغ بين السيارات وكاد أن يتسبب في كوارث.

وكان القائد يسير على سرعة 270 كيلو متر في الساعة؛ حيث طالب المواطنون بالقبض عليه ومحاسبته.