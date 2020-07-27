شكرا لمتابعة خبر عن محامي خالد الدوسري يكشف عن فيديو جديد للمعتقل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف محامي المعتقل خالد الدوسري عن نشر فيديو لخالد قريبًا يتحث فيه لأول مرة منذ اعتقاله. كشف محامي المعتقل خالد الدوسري عن نشر فيديو لخالد قريبًا يتحث فيه لأول مرة منذ اعتقاله. وقال المحامي سعود متعب عبر "تويتر" : "أحبتي...تم ولله الحمد التسجيل المرئي لسجين خالد الدوسري ونظراً لكثرة الصمت وقلة التركيز فستغرق التصوير أكثر من ساعة ويجرى حالياً أنتاج وترجمة المقطع وإختصاره وسينشر فور الأنتهاء منه".

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