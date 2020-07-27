ما هي أهم وأسهل وسيلة للوقاية من كورونا؟ الصحة تُعلنها

أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الفحوصات المخبرية التي أجرتها لفيروس كورونا بلغ «3056956» فحصًا، وذلك بعد إضافة «57216» فحصًا مخبريًا جديدًا.

ودعت الوزارة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 1968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبِّب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 2541 حالة تعافٍ، و30 حالة وفاة جديدة.

ووفقًا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة في المملكة 266.941 حالة، من بينها 43.885 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2120 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 220.323 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2733 حالة وفاة.