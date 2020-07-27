مؤشر التعافي من كورونا.. الرياض وجدة في الصدارة.. وحالة شفاء واحدة في 29 منطقة

تصدرت مدينة الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 363 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 220.323 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وحتى الآن.

وجاءت جدة في المرتبة الثانية مسجلة شفاء 193 حالة وتم تعافي 171 في الهفوف و167في الدمام و121في مكة المكرمة و94 في خميس مشيط و92 في المبرز و91 في الطائف و59 في المدينة المنورة و57 في القطيف و51 في الخبر و48 في كل من جازان والظهران و47 في ينبع.

فيما تعافى 45 في بريدة و43 في تبوك و37 في عنيزة و35 في صبيا و33 في الجبيل و30 في وادي الدواسرو 26 في حفر الباطن و25 في نجران و23 في كل من أبو عريش ومهد الذهب و22 في الحرجة و21 في شرورة و20 في كل من المضة والخرج و19 في ضرما و18 في القرى و17 في عيون الجواء.

وأيضًا تعافى 16 في تربة و15 في كل من بيشة والرس و14 في كل من خليص وعرعر و13 في كل من العيدابي وسبت العلاية و12 في كل من حوطة بني تميم وبلجرشي و11 في كل من حائل وأبها والمجمعة وصفوى وبيش والقنفذة والنعيرية وبللسمر و10 في كل من أحد رفيدة والجفر و9 في كل من الزلفي ومحايل وقلوة وتثليث والنماص والبشائر.

بينما تعافى 8 في بقيق و7 في صامطة و6 في كل من الأسياح والدوادمي ورأس تنورة و5 في كل من عفيف والخرمة ورياض الخبراء وحريملاء وشقراء ورجال ألمع وساجر و4 في كل من بارق ورنية والمجاردة والعلا والمذنب والخفجي وميسان.

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في حين تعافت 3 حالات في كل من الطوال وفرسان وسكاكا ورابغ وقيا والغاط وظهران الجنوب وبقعاء والقويعية والريث وثريبان، وحالتان في كل من موقق وبطحاء وحبونا ووادي بن هشبل وسراة عبيدة والشملي والعيون والحريق وأحد المسارحة والعقيق والوجه وضبا والسليل وسلوى والدرعية وفيفا ووادي الفرع وقرية العليا وأم الدوم.

كما تم تعافي حالة واحدة في كل منبدر الجنوب ورفائع الجمش والدائر والرين وعريعرة والذيبية وسميراء وعقلة الصقور والعارضة والدرب وشواق والباحة ومليجة ونمرة والمندق والكامل وضرية ونفي ويدمة والمويه والليث وحقل والبكيرية ومركز حدود الحديثة والحرث وأضم والحمنة ووثيلان والسحن.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 1968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبِّب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 2541 حالة تعافٍ، و30 حالة وفاة جديدة. ووفقًا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة في المملكة 266.941 حالة، من بينها 43.885 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2120 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 220.323 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2733 حالة وفاة.

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