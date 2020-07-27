بلدية حوطة بني تميم توزع 5 آلاف حقيبة للأضحية

أنهت بلدية محافظة حوطة بني تميم جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى، حيث تم تجهيز مسلخ البلدية بكاميرات المراقبة ومسارات للدخول والخروج للاستلام والتسليم، كما تم تجهيز مقر للضيافة مزود بشاشة يتم من خلالها متابعة مسار الأضحية من الاستلام حتى التسليم، وروعي فيه جميع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وأوضح رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد القحطاني أن البلدية أكملت جاهزيتها في تنظيم موقع بيع الأضاحي بسوق الماشية، وتكثيف أعمال الرقابة الصحية وتوفير الأمن والسلامة، بالإضافة إلى توزيع خمسة آلاف حقيبة للأضحية، مزودة بمنشورات توعوية وأدوات وقائية للحفاظ على البيئة وعلى صحة الإنسان. وبين القحطاني أن البلدية قامت بتكثيف أعمالها الدورية للمحافظة على النظافة العامة في الطرق الرئيسية وداخل الأحياء، كما تم تهيئة الحدائق العامة للزوار، وتجميل الطرق بالإنارة واللوحات الدعائية احتفالاً بالعيد، وتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة وتطبيق الاشتراطات الصحية، ومراقبة الأراضي الحكومية من التعديات فترة إجازة العيد.



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