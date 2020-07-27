انطلاق ندوة حج صحي آمن



يقدم استشاري الطب الوقائي والصحة العامة مساعد المدير العام التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عماد المحمدي، محاضرة بعنوان "البروتوكولات الخاصة بكوفيد 19 والاشتراطات الوقائية في الحج". كما سيقدم أستاذ الصحة العامة المساعد بكلية طب رابغ بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور محمد الفلالي محاضرة أخرى بعنوان "الأمراض المعدية في الحج: طرق انتقالها، الوقاية منها" وذلك خلال الندوة العلمية التي ينظمها ملتقى الخبرات لتنظيم المعارض والمؤتمرات مساء اليوم عبر منصة زووم تحت عنوان (حج صحي آمن في زمن كورونا ). وأكد مدير عام ملتقى الخبرات حسن البهكلي، أن الهدف من إقامة الندوة هو تعريف الحجاج وكافة أفراد المجتمع بمخاطر الأمراض المعدية وكيفية تجنبها، خصوصاً في مثل هذه المرحلة التي نمر بها في الوقت الراهن فترة جائحة كورونا، وأشار إلى أن الندوة بإدارة وتقديم استشاري طب المجتمع الإعلامي الدكتور عبدالحفيظ يحيى خوجة، وسوف يكون التسجيل مجاناً للحضور على الرابط https://fexc2020.com/2020/07/23/haja2020/

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