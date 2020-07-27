السعودية اليوم / البرازيل تسجل 555 وفاة بفيروس كورونا المستجد



ساو باولو 5 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

سجلت البرازيل 555 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أن إجمالي الوفيات بالفيروس في البرازيل بلغت 87004 ، في حين بلغ إجمالي الإصابات 2 مليون و 419091 حالةً.

// انتهى //

01:20ت م

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ساو باولو 5 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسسجلت البرازيل 555 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية مع تسجيل 24578 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.وذكرت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أن إجمالي الوفيات بالفيروس في البرازيل بلغت 87004 ، في حين بلغ إجمالي الإصابات 2 مليون و 419091 حالةً.// انتهى //01:20ت م0229

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