السعودية اليوم / مصر تسجل 479 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 48 وفاة



القاهرة 5 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

سجلت مصر 479 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأوضحت وزارة الصحة والإسكان المصرية في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 92062 حالةً من ضمنهم 33831 حالة تماثلت للشفاء، و 4606 حالات وفاة.

// انتهى //

00:23ت م

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القاهرة 5 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسسجلت مصر 479 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و48 حالة وفاة، وخروج 928 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس فيها إلى 33831 حالةً.وأوضحت وزارة الصحة والإسكان المصرية في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 92062 حالةً من ضمنهم 33831 حالة تماثلت للشفاء، و 4606 حالات وفاة.// انتهى //00:23ت م0227

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