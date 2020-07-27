

الجزائر 5 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

مددت الحكومة الجزائرية الليلة إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي، لفترة 15 يوماً من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحاً في 29 محافظة من بينها الجزائر العاصمة.

ويشمل التمديد منع حركة المرور، بما فيها السيارات الخاصة في نفس المحافظات.

جاء ذلك في بيان لرئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، وذلك في إطار تدابير تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء

// انتهى //

00:06ت م

0226



الجزائر 5 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسمددت الحكومة الجزائرية الليلة إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي، لفترة 15 يوماً من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحاً في 29 محافظة من بينها الجزائر العاصمة.ويشمل التمديد منع حركة المرور، بما فيها السيارات الخاصة في نفس المحافظات.جاء ذلك في بيان لرئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، وذلك في إطار تدابير تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).// انتهى //00:06ت م0226

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجزائر تمدد الحجر الجزئي المنزلي 15 يوماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.