حج / انطلاق أعمال ندوة الحج الكبرى التي تنظمها وزارة الحج والعمرة افتراضياً غداً



منى 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

تنطلق ظهر يوم غد أعمال ندوة الحج الكبرى الافتراضية لعام 1441هـ التي تنظمها وزارة الحج والعمرة تحت عنوان "قواعد الصحة العامة وتطبيقاتها العلمية في ضوء التوجيهات والممارسات النبوية" ، وذلك عبر الاتصال المرئي ZOOM .

وستبدأ أعمال الندوة بجلسة افتتاحية بعنوان " من الحج إلى العالم " بمشاركة معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، ومعالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، ومعالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ، ويديرها معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط .

إثر ذلك تعقد الجلسة الأولى للندوة وتحمل عنوان "التشريعات النبوية والمعايير الصحية"، ويشارك فيها استشاري أمراض القلب والخبير في الطب النبوي الدكتور حسان شمسي باشا، ورئيس لجنة الأخلاقيات بمستشفى جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل الدكتور عبدالله بن سرور الجودي، ويديرها استشاري أمراض الدم والخبير في الطب النبوي الدكتور محمد حسن قاري.

ويتناول عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور جبريل البصيلي في الجلسة الثانية التي يديرها معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد ، الأوبئة والنوازل بين الشعائر الدينية وحفظ النفوس .

وفي الجلسة الثالثة التي تحمل عنوان "الطب الوقائي النبوي وتطبيقاته العالمية" ، يشارك كل من مستشار رئيس جامعة ساوثهامبتون ـ مؤسس كلية آستون الطبية الدكتور آصف أحمد ،واستشارية علم الأمراض بجامعة ماليزيا الدكتورة نور حياتي ، وتديرها المشرفة

على كرسي عبداللطيف جميل للطب النبوي الدكتورة سعاد الجاعوني.

ويتحدث في الجلسة الرابعة المعنونة بـ " المستجدات العلاجية في الصحة العامة"، مدير عيادة نيويورك للأمراض الباطنية وأمراض الكلى الدكتور نوري الوائلي، ورئيس قسم الأبحاث في جامعة البني بأمريكا الدكتور شاكر موسى، ويديرها استشاري أمراض القلب والخبير

في الطب النبوي الدكتور حسان شمسي باشا.

يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة أتاحت للجميع إمكانية متابعة البث المباشر للندوة عبر حسابها على تويتر @HajMinistry.

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