السعودية اليوم / 51 جولة رقابية على المواد الغذائية والمطاعم بمركز السهي



صامطة 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليه 2020 م واس

نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز السهي 51 جولة تفتيشية ورقابية على محال المواد الغذائية والمطاعم وصالونات الحلاقة الرجالية بالمركز والقرى التابعة له، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة.

وأوضح رئيس البلدية عبدالله بن حمد عواف أن الفرق الرقابية بالبلدية كثفت الجولات التفتيشية على محال المواد الغذائية والخضار والمطاعم وصالونات الحلاقة الرجالية، مؤكدا أن البلدية مستمرة في مثل هذه الجولات للتأكد من تقيدها بالتعليمات وتوفير أجهزة الفحص الحراري للتأكد من سلامة المرتادين وارتداء العاملين للملابس الواقية والقناع البلاستيكي والكمامات والقفازات، والتقيد باستعمال أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد وعزل أي عامل تظهر عليه أعراض مرضية.

وأشار إلى أن قسم صحة البيئة نفذ 51 جولة وإصدار 8 شهادات صحية وتم رفع 135 طناً من النفايات وإزالة 68 طناً من الأنقاض والمخلفات ومصادرة 160 كيلو جرام من اللحوم والأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وإغلاق محل لعدم استكمال الإجراءات والاشتراطات الصحية .

‎ داعيا الجميع للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها بدقة واهتمام، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.

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