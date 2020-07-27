السعودية اليوم / بلدية عقلة الصقور تواصل استعدادها لموسم عيد الأضحى



عقلة الصقور 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

واصلت بلدية محافظة عقلة الصقور التابعة لأمانة منطقة القصيم الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتكثيف أعمال الرقابة الصحية وتجهيز المسلخ بتوفير الوسائل الوقائية والاحترازية وزيادة الكادر البشري وتنظيم سوق المواشي، والعمل على تركيب اللوحات وتجميل وتزيين الطرق الرئيسة والميادين العامة بالإنارة الجمالية بالمحافظة لأكثر من 700 عمود، كما تواصل جهودها لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة .

وأوضح رئيس بلدية عقلة الصقور محمد بن عبدالله الكريديس أن البلدية تواصل أعمالها لموسم عيد الأضحى المبارك بأكثر من اتجاه، بالإضافة إلى تكثيف الأعمال في تنظيف وتطهير وتعقيم الأماكن الحيوية والحدائق العامة والصرافات الآلية والقيام بحملات تفتيشية و جولات رقابية على المحال التجارية و الأسواق المركزية وغيرها من الأنشطة الصحية لتوعية العاملين لاتخاذ جميع إجراءات السلامة الصحية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

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