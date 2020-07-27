السعودية اليوم / البلدية النسائية بعرعر تكثف جولاتها الرقابية على المشاغل النسائية



عرعر 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

كثفت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بالبلدية النسائية في عرعر جولاتها الرقابية المشددة على المشاغل النسائية للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار

‏‎ وأوضحت رئيسة البلدية النسائية بعرعر نهلة العويضة، أن البلدية النسائية مستمرة في جولاتها الميدانية للتأكد من التقيد بالتعليمات وتوفير أجهزة الفحص الحراري وارتداء العاملات الملابس الواقية والقناع البلاستيكي والكمامات والقفازات، مؤكدة على أن هذه الجولات ستكون بشكل مكثف وفجائي، وذلك لقرب عيد الأضحى المبارك، حيث تشهد الصالونات النسائية زيادة في الإقبال من قبل المواطنات.

// انتهى //

23:36ت م

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عرعر 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسكثفت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بالبلدية النسائية في عرعر جولاتها الرقابية المشددة على المشاغل النسائية للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ‏‎ وأوضحت رئيسة البلدية النسائية بعرعر نهلة العويضة، أن البلدية النسائية مستمرة في جولاتها الميدانية للتأكد من التقيد بالتعليمات وتوفير أجهزة الفحص الحراري وارتداء العاملات الملابس الواقية والقناع البلاستيكي والكمامات والقفازات، مؤكدة على أن هذه الجولات ستكون بشكل مكثف وفجائي، وذلك لقرب عيد الأضحى المبارك، حيث تشهد الصالونات النسائية زيادة في الإقبال من قبل المواطنات.// انتهى //23:36ت م0220

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