

رفحاء 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

عززت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية جولاتها الرقابية الميدانية والتفتيشية المسائية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات والإجراءات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية؛ كما كثف القسم النسائي‬ الجولات الرقابية على المحال والمشاغل النسائية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير بيئة آمنه للمتسوقين، ورُصدت ثلاث مخالفات، طُبقت عليها لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، ويأتي ذلك ضمن الحملة المكثفة التي تنفذها البلدية قبيل عيد الأضحى المبارك.

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23:26ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية رفحاء تعزز جولاتها الرقابية المسائية على المنشآت الغذائية والتجارية وتحرر ثلاث مخالفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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