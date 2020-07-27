حج / انطلاق برنامج "جهود الدولة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن" غداً بجازان



جيزان 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان مساء غدٍ عبر قناة الوزارة في منصة اليوتيوب، برنامجًا بعنوان "جهود الدولة

ويستهل البرنامج بمحاضرة افتتاحية بعنوان "موافقة الشريعة لقرارات الدولة في قصر حج هذا العام" يلقيها فضيلة إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي في تمام الـ8:50م.

وتنطلق محاضرات البرنامج في يوم الثلاثاء ، حيث ستكون الأولى بعنوان "الحج وحفظ الأمن" يلقيها الشيخ محسن بن سيف الحارثي في تمام الـ7:30م، ومحاضرة أخرى بعنوان "الحج رسالة وجهود تقدم" يقدمها المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران عبد الرحمن بن سعد العصيمي في تمام الـ8:45م.

كما يختتم البرنامج مساء الأربعاء بمحاضرتين الأولى بعنوان "تأملات في شعيرة الحج" لمحمد بن زيد المدخلي في تمام الـ7:45م، وأخرى لحسين بن يحيى المعافا بعنوان "دلائل الحج على اجتماع القلوب وتآلف الكلمة على الحق من أعظم مقاصد الشرع" في تمام الـ8:45م.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية في تصريح له أن المملكة حرصت كل الحرص على إقامة شعيرة الحج الذي يعد ركناً من أركان الإسلام وهذا دليل اهتمامها بثوابت الدين، إذ إن هذا البرنامج يبين أن القرارات التي تتأخذها الدولة لا تتعارض بتاتا مع مقاصد الشريعة كيف لا والمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وتوحيدها وهي قائمة على الشريعة الإسلامية.

مما يذكر أن البرنامج يأتي ضمن مجموعة من البرامج العلمية والدعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن خطتها في موسم الحج عبر التقنيات الحديثة لتنوير الناس بأحكام ومقاصد الحج وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة، وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والعناية بالحرمين الشريفين.

// انتهى //

23:16ت م

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جيزان 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان مساء غدٍ عبر قناة الوزارة في منصة اليوتيوب، برنامجًا بعنوان "جهود الدولة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن".ويستهل البرنامج بمحاضرة افتتاحية بعنوان "موافقة الشريعة لقرارات الدولة في قصر حج هذا العام" يلقيها فضيلة إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي في تمام الـ8:50م.وتنطلق محاضرات البرنامج في يوم الثلاثاء ، حيث ستكون الأولى بعنوان "الحج وحفظ الأمن" يلقيها الشيخ محسن بن سيف الحارثي في تمام الـ7:30م، ومحاضرة أخرى بعنوان "الحج رسالة وجهود تقدم" يقدمها المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران عبد الرحمن بن سعد العصيمي في تمام الـ8:45م.كما يختتم البرنامج مساء الأربعاء بمحاضرتين الأولى بعنوان "تأملات في شعيرة الحج" لمحمد بن زيد المدخلي في تمام الـ7:45م، وأخرى لحسين بن يحيى المعافا بعنوان "دلائل الحج على اجتماع القلوب وتآلف الكلمة على الحق من أعظم مقاصد الشرع" في تمام الـ8:45م.وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية في تصريح له أن المملكة حرصت كل الحرص على إقامة شعيرة الحج الذي يعد ركناً من أركان الإسلام وهذا دليل اهتمامها بثوابت الدين، إذ إن هذا البرنامج يبين أن القرارات التي تتأخذها الدولة لا تتعارض بتاتا مع مقاصد الشريعة كيف لا والمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وتوحيدها وهي قائمة على الشريعة الإسلامية.مما يذكر أن البرنامج يأتي ضمن مجموعة من البرامج العلمية والدعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن خطتها في موسم الحج عبر التقنيات الحديثة لتنوير الناس بأحكام ومقاصد الحج وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة، وبيان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والعناية بالحرمين الشريفين.// انتهى //23:16ت م0218

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