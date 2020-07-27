السعودية اليوم / الفرق الرقابية بتجارة الحدود الشمالية تكثف جولاتها على المنشآت التجارية



عرعر 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

كثفت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية جولاتها الرقابية هذه الأيام التي تسبق عيد الأضحى المبارك، شملت المخازن والمستودعات والسلع والمنتجات الغذائية ومحال الملابس الجاهزة وغيرها .

وأوضح مدير فرع التجارة بمنطقة الحدود الشمالية أحمد الفايز، أن هذه الجولات تهدف للتأكد من استمرارية عمل المنشآت التجارية وتقديم خدماتها للمستهلكين، والتحقق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية مدى لدى البقالات والتموينات، والوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.

وأشار إلى أن هذه الجولات كشفت عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، وبدائلها، خصوصاً السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون، كما بينت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع.

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23:14ت م

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