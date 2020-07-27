السعودية اليوم / إعلان حالة الطوارئ في ولاية تكساس بسبب إعصار هانا



واشنطن 5 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، حالة الطوارئ في ولاية تكساس، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن إعصار هانا.

وبحسب البيان الصادر عن البيت الأبيض، فإن إجراء الرئيس ترامب يتيح لوزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ للسكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة للطوارئ، من إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة، وتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة في 34 مقاطعة.

وأفاد أن وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية مخولة بتحديد وتعبئة وتوفير المعدات حسب تقديرها، والمعدات والموارد اللازمة للتخفيف من آثار الطوارئ، ودعم المأوى بتمويل اتحادي بنسبة 75 في المئة.

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23:10ت م

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