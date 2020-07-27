

الرياض 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

أسندت وزارة التعليم 315 مشروعاً من مشاريعها التعليمية إلى شركة تطوير للمباني المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتتضمن معالجة 237 مشروعاً متعثراً، وإعادة برمجة 60 مشروعاً متعثراً حسب دراسة السعة والطلب، حيث تضم إجمالاً 414 مبنى لاستيعاب 247 ألف طالب وطالبة، وذلك في جميع مناطق المملكة.

وتضمنت منطقة الرياض 66 مشروعاً، والمنطقة الشرقية 61 مشروعاً، ومكة المكرمة 60 مشروعاً ومنطقة المدينة المنورة 45 مشروعاً، ومنطقة عسير 24 مشروعاً، ومنطقة جازان 17 مشروعاً، إضافة إلى 15 مشروعاً في منطقة تبوك، و8 مشاريع في منطقة القصيم، و8 مشاريع في منطقة الباحة، و5 مشاريع في منطقة حائل، و3 مشاريع في منطقة الجوف، ومشروعين في منطقة نجران، وفي منطقة الحدود الشمالية مشروعاً واحداً.

ويغطي 60 مشروعاً من تلك المشاريع احتياج 5 مدن كبرى بتكلفة بلغت أكثر من مليار وأربعمائة وسبعة وسبعين مليون ريال، و18 منها ضمن مشروع المباني التعليمية الصينية بتكلفة بلغت 450 مليون ريال.

وتمثل 237 مشروعاً؛ مجموع المشاريع المفسوخة عقودها في 34 إدارة تعليمية بتكلفة بلغت أكثر من 2 مليار و 722 مليون ريال، فيما يتراوح إجمالي عدد المباني التعليمية في المشروعات المسندة 414 مبنى تعليمياً تستوعب أكثر من 247 ألف طالب وطالبة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التعليم ممثلةً بوكالة المشاريع والصيانة؛ استعداداً للعام الجديد 1442هـ وذلك بتهيئة العديد من المشروعات لخدمة العملية التعليمية، وتوفير المباني المدرسية وتشغيلها وصيانتها وتحديثها وتطويرها؛ لخدمة الطلاب والطالبات في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

// انتهى //

23:02ت م

0214





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة التعليم تعالج وتعيد برمجة 315 مشروعاً مدرسياً متعثراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.