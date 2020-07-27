السعودية اليوم / أمانة الطائف تكثف جهودها تزامنا مع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة



الطائف 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

كثفت أمانة محافظة الطائف من جهوها في مباشرة ونزح تجمعات المياه من الطرق والشوارع غير المخدومة بشبكة سيول، عقب الأمطار التي شهدتها مدينة الطائف، ضمن خطة متكاملة تشمل الأفراد والآليات لمواجهة مخاطر السيول.

وشملت المباشرة التي تعمل على تنفيذها الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة الطائف والإدارة العامة للنظافة، والإدارة العامة للحدائق والبلديات الفرعية بعدد من الفرق المزودة بالآليات بمباشرة جميع مواقع التجمعات فور هطول الأمطار، مزودين بـ عدد من المضخات الثابتة والمتحركة، يتم نقلها بواسطة سيارات مجهزة لهذه الحالات مع التقيد باستخدام وسائل السلامة واللوحات التحذيرية.

وتفاعلاً مع التحذيرات الصادرة من هيئة الأرصاد حول التقلبات الجوية والحالة المطرية على الطائف، وكإجراء استباقي باشرت فرق الأمانة متابعة الأنفاق التابعة لها، تفادياً لأي حوادث قد تحصل -لا قدر الله-، بالإضافة إلى توجيه عبارات إرشادية من خلال اللوحات الإلكترونية لتحذير سائقي السيارات أثناء هطول الأمطار.

وأشارت أمانة الطائف إلى أنه لم يحدث أي تجمعات في الأنفاق التابعة لها، وتمكنت فرق الطوارئ من نزح تجمعات المياة في الشوارع غير المخدومة بشبكة السيول خلال ساعات قليلة.

يذكر أن أمانة الطائف تعاملت مع البلاغات الصادرة عن طريق أرقام الواتس آب والبلاغات الجغرافية وجميع قنواتها الإعلامية كذلك البلاغات الصادرة من رقم 940 لاستقبال الملاحظات على مدار الساعة.

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23:02ت م

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